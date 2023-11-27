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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб встретился с Роналдо: «Единственный и неповторимый»

Хабиб встретился с Роналдо: «Единственный и неповторимый»

«Ты сыграл 47 матчей за «Барселону и забил 49 голов. С цифрами я очень хорош (Роналдо забил 47 мячей в 49 играх за «Барселону» – примечание Sports.

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