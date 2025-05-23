В США предложили применить ядерное оружие в секторе Газа

Американский конгрессмен, член Республиканской партии США Рэнди Файн предложил применить ядерное оружие в секторе Газа, проведя аналогию с бомбардировками Соединенными Штатами Японии с целью принуждения к безоговорочной капитуляции.
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