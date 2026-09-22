Ипотека растет на фоне снижения ввода жилья

Рынок жилья в России показывает разнонаправленную динамику: выдача ипотечных кредитов увеличивается, при этом объемы строительства и продажи новостроек сокращаются.
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