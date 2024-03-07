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«Схитрить, как раньше, — невозможно». Что придумал Кремль для выборов Путина с рекордной явкой

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS О статье Автор, Наталия Зотова, Елизавета Фохт, Ольга Ившина Должность, Би-би-си Кремль добивается рекордной явки на президентских выборах, а принуждение к голосованию стало более технологичным.

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