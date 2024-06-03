«Додо Пицца» подала в суд на Telegram, чтобы вернуть название своего канала

Владеющая сетью пиццерий компания «Додо Франчайзинг» пожаловалась в суд на Telegram FZ-LLC. Она потребовала вернуть своему каналу прежнее название, присвоенное мошенниками, и изменить правила использования мессенджера, сообщил РБК.
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