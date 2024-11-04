Пряжа из кусочков, сумки из картона

Тут я вам недавно показывала, как из маленьких остатков-клубочков сделать новую пряжу, помните? А пряжа эта может получиться весьма интересной, хотя и не слишком однородной и даже вовсе, не побоюсь этого слова, меланжевой.
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