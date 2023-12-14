Кардиолог Конев: Хруст в суставах и потемнение в глазах — симптомы гипотонии

Кардиолог, доктор медицинских наук и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал, что гипотония может быть связана с нарушением развития соединительных тканей и работы почек, — пишет Общественная Служба Новостей.
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