Кардиолог Конев: Хруст в суставах и потемнение в глазах — симптомы гипотонии

Кардиолог, доктор медицинских наук и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал, что гипотония может быть связана с нарушением развития соединительных тканей и работы почек, — пишет Общественная Служба Новостей.