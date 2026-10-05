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Билеты на последний домашний матч Овечкина в регулярке подорожали на 132% после объявления о завершении карьеры

Билеты на последний домашний матч Овечкина в регулярке подорожали на 132% после объявления о завершении карьеры

Стоимость самых дешевых билетов на последний домашний матч «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ резко выросла после заявления Александра Овечкина о завершении карьеры.

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