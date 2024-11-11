Гидрометцентр: в Москве ожидается похолодание до +1 градуса 11 ноября

В Москве ожидается похолодание в понедельник, 11 ноября. После теплых выходных температура воздуха днем упадет сразу на несколько градусов, предупредили в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии