Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Путин и Трамп унизили Зеленского на глазах у всего мира

Путин и Трамп унизили Зеленского на глазах у всего мира

Вот так поворот Украине пришло время сменить президента. Об этом журналистам заявил американский лидер Д.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Любые договорённости заключаются на основе взаимной выгоды. Для Трампа - показать перед выборами 3 ноября как он старается "сбить цены" на дизель, а их рост - из-за Ирана с его программой создания ЯО, которую он "закрыл", но не хочет эскалации войны в Заливе.
Для нас - это показательное соглашение, пусть временно, до 7 ареля 2027 года, но сняты ограничения в поставках дизтоплива на мировые рынки. Дело даже не в пополнении бюджета за счёт платежей, это ясный "намёк" Европе - хотим введём санкции, хотим - отменим.
И почему бы нам не "подыграть" Трампу, тем более когда его "обижают" и Зеленский, назвав "слабаком", и Европарламент с установкой статуи :-)

Профиль пользователя Анд
Анд

Вот же суки звезнополосатые они заварили кашу, а теперь технично сьезжают, и ведь сьедут, а крайним окажется их петрушка-Украина, а они отойду в сторону технично оставив со всем разбираться Европу (то же те ещё пид@расы) конечно хорошо если амеры отойду и займуться более плотно политическим и экономическим канибализмом в своём "лагере", и будут меньше гадить России, но блин, один хрен главные заказчики это они совместно с наглами, скользкие хрен ухватишь

Профиль пользователя Рашид Касимов
Рашид Касимов

Нас в последние годы убеждали, что солярка дороже бензина из за того, что примпроизводстве её выходит гораздо меньше чем бензина. Поэтому она дороже. И когда не без пар помощи Америки у нас создался дефицит бензина, Америка не то, что помогла нам с бензином, но даже ни одной санкции не отменила. А как Америке топливо понадобилось, так на тебе, пожалуйста. Пусть даже и в краткосрочной перспективе это выгодно экономически для государства. Но вот народу от этого выгоды нет, так как на внутреннем рынке цена на солярку не понизится, скорее наоборот. А во внешнеполитическом аспекте это слабость, которую мы этим шагом в очередной раз продемонстрировали. И наряду с нашими «красными линиями», это будет еще долго аукаться нам во внешней политике. Этой нашей слабостью будут пользоваться все, кому не лень.

Профиль пользователя N N
N Nизменено

Это унизили Россию! Сейчас мы зрители спектакля со заменой Зеленского. Россия - колония! И со вчерашнего дня - бензоколонка США! А Зеля помог в этом но он сделал, и его отодвинут. А у России - новый хозяин! Путин продал страну! Сам!

Профиль пользователя Надежда
Надежда

Зеленой слизи в наркотическом дурмане европейские русофобы "ездят по ушам", обещая помощь за убийство населения страны 404, а он принимает это за чистую монету и потому делает необдуманные спонтанные телодвижения, присущие челу с измененным сознанием...