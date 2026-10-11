Путин и Трамп унизили Зеленского на глазах у всего мира

Вот так поворот Украине пришло время сменить президента. Об этом журналистам заявил американский лидер Д.
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Любые договорённости заключаются на основе взаимной выгоды. Для Трампа - показать перед выборами 3 ноября как он старается "сбить цены" на дизель, а их рост - из-за Ирана с его программой создания ЯО, которую он "закрыл", но не хочет эскалации войны в Заливе.
Для нас - это показательное соглашение, пусть временно, до 7 ареля 2027 года, но сняты ограничения в поставках дизтоплива на мировые рынки. Дело даже не в пополнении бюджета за счёт платежей, это ясный "намёк" Европе - хотим введём санкции, хотим - отменим.
И почему бы нам не "подыграть" Трампу, тем более когда его "обижают" и Зеленский, назвав "слабаком", и Европарламент с установкой статуи :-)
Вот же суки звезнополосатые они заварили кашу, а теперь технично сьезжают, и ведь сьедут, а крайним окажется их петрушка-Украина, а они отойду в сторону технично оставив со всем разбираться Европу (то же те ещё пид@расы) конечно хорошо если амеры отойду и займуться более плотно политическим и экономическим канибализмом в своём "лагере", и будут меньше гадить России, но блин, один хрен главные заказчики это они совместно с наглами, скользкие хрен ухватишь
Трамп дал отмашку на устранение Зеленского. Значит ему это нужно и выгодно и будет исполнено в короткий срок.
Нас в последние годы убеждали, что солярка дороже бензина из за того, что примпроизводстве её выходит гораздо меньше чем бензина. Поэтому она дороже. И когда не без пар помощи Америки у нас создался дефицит бензина, Америка не то, что помогла нам с бензином, но даже ни одной санкции не отменила. А как Америке топливо понадобилось, так на тебе, пожалуйста. Пусть даже и в краткосрочной перспективе это выгодно экономически для государства. Но вот народу от этого выгоды нет, так как на внутреннем рынке цена на солярку не понизится, скорее наоборот. А во внешнеполитическом аспекте это слабость, которую мы этим шагом в очередной раз продемонстрировали. И наряду с нашими «красными линиями», это будет еще долго аукаться нам во внешней политике. Этой нашей слабостью будут пользоваться все, кому не лень.
Это унизили Россию! Сейчас мы зрители спектакля со заменой Зеленского. Россия - колония! И со вчерашнего дня - бензоколонка США! А Зеля помог в этом но он сделал, и его отодвинут. А у России - новый хозяин! Путин продал страну! Сам!
Зеленой слизи в наркотическом дурмане европейские русофобы "ездят по ушам", обещая помощь за убийство населения страны 404, а он принимает это за чистую монету и потому делает необдуманные спонтанные телодвижения, присущие челу с измененным сознанием...
Главное чтобы этот дизель не перекочевал в Хохляндию