НДВ: Самые дешевые новостройки в столице нашлись в районе Некрасовка

Согласно информации департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», средняя цена жилья комфорт-класса на первичном рынке жилплощади в границах старой Москвы достигает около 15,7 миллиона рублей.
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