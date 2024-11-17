Кому категорически нельзя есть гранат

Гранат и его сок Гранат один из самых полезных фруктов. Исследования показывают, что его употребление помогает задержать развитие диабета, гипертонии, рака, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже процессов старения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)