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Кому категорически нельзя есть гранат

Кому категорически нельзя есть гранат

Гранат и его сок Гранат один из самых полезных фруктов. Исследования показывают, что его употребление помогает задержать развитие диабета, гипертонии, рака, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже процессов старения.

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