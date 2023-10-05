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ВАР-скандал в АПЛ «отменил» победный экспресс с коэффициентом 951. Букмекерский обзор

ВАР-скандал в АПЛ «отменил» победный экспресс с коэффициентом 951. Букмекерский обзор

Главные новости мирового и российского беттинга. Объем целевых отчислений букмекеров может достичь 18 миллиардов рублей Генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев заявил, что за третий квартал 2023 года отчисления букмекеров составили 4,8 миллиарда рублей.

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