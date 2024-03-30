FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Васильев
    Ну Кущёвка ,готовся отвечать по понятиям))Вот не  было вышки и сгнили на нарах парни).Гуманно ,чё.Я же сразу сказал-в...Кто такие «Цапки»...
  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...НАК: ФСБ заблокир...
  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...ФСБ заблокировала...

Запасти железо. Гематолог рассказал, чем опасна анемия у беременных

Запасти железо. Гематолог рассказал, чем опасна анемия у беременных

Железо — один из важнейших микроэлементов, необходимых человеку. Но чаще всего железодефицитной анемией страдают женщины репродуктивного возраста, особенно, будущие матери, у которых расход железа идет особенно интенсивно, поскольку потребности в нем возрастают в 10 раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх