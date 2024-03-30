Запасти железо. Гематолог рассказал, чем опасна анемия у беременных

Железо — один из важнейших микроэлементов, необходимых человеку. Но чаще всего железодефицитной анемией страдают женщины репродуктивного возраста, особенно, будущие матери, у которых расход железа идет особенно интенсивно, поскольку потребности в нем возрастают в 10 раз.