В РЭО назвали самые опасные для окружающей среды телевизоры

Российский экологический оператор (РЭО) провел исследование практики утилизации отходов от использования товаров и пришел к выводу, что телевизоры с люминесцентной подсветкой представляют наибольшую опасность для экологии .
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