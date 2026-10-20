Лицензию отозвали из-за неоднократных нарушений и штрафов за несоблюдение лицензионных требований. Компания оспаривала решение, но суд встал на сторону жилищной инспекции.
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