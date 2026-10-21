Двум медсёстрам во Владимирской области предъявлены обвинения в том, что с 2023 года они за вознаграждение в 1 500 рублей за человека вносили ложные данные в документы о медосмотре иностранцев, подменяя сведения здоровых мигрантов данными тех, кто мог не пройти освидетельствование.