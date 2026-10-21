Двум медсёстрам во Владимирской области предъявлены обвинения в том, что с 2023 года они за вознаграждение в 1 500 рублей за человека вносили ложные данные в документы о медосмотре иностранцев, подменяя сведения здоровых мигрантов данными тех, кто мог не пройти освидетельствование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Эчмиадзине веру...
- Следственный коми...
- УНИАН: более 500 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым