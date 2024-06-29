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Царьград

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ПВО работает в Севастополе: Губернатор предупредил о главной опасности

ПВО работает в Севастополе: Губернатор предупредил о главной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО.Как передаёт официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все службы приведены в состояние боевой готовности.

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