Протоиерей Сергий Коровинский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию УО ´Каменская государственная вспомогательная школа-интернат´21 ноября 2024 года секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский совместно с руководителем социальной службы при Иверском храме г.
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