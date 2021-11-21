Российские и китайские вооружения обнулили авианосцы США

Россия и Китай обзавелись вооружениями, которые «значительно осложняют» или вовсе исключают возможность использования авианосных соединений у целевых территорий, рассказал в статье для Wall Street Journal капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.
Россия и Китай обзавелись вооружениями, которые «значительно осложняют» или вовсе исключают возможность использования авианосных соединений у целевых территорий, рассказал в статье для Wall Street Journal капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.
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