Антифашист

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pawel Polistchuk
    А ведь известно, что дареное не дарят. То есть министр совершил ТУПУЮ КРАЖУ личного имущества. В ТЮРЬМУ ЕГО!!!Наградное оружие ...
  • leonid Tsigelnitskiy
    Идиотизм конфликтовать с соседом являющимся самой большой страной в мире.Александр Рар: «Н...
  • Алексей Халевин
    А может его просто обоссали?Саакашвили на пут...

Российские и китайские вооружения обнулили авианосцы США

Российские и китайские вооружения обнулили авианосцы США

Россия и Китай обзавелись вооружениями, которые «значительно осложняют» или вовсе исключают возможность использования авианосных соединений у целевых территорий, рассказал в статье для Wall Street Journal капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх