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Французское правительство ушло в отставку на фоне экономических проблем и вопросов

Французское правительство ушло в отставку на фоне экономических проблем и вопросов

Во Франции правительство Мишеля Барнье после вотума недоверия ушло в отставку. Действующее правительство Франции во главе с представителем консервативной партии «Республиканцы» было создано 5 сентября 2024 года.

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