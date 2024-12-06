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В Петербурге в колонию отправили участников жестокой мигрантской драки

В Петербурге в колонию отправили участников жестокой мигрантской драки

В колонию по решению Куйбышевского районного суда  Санкт-Петербурга отправятся мигранты, которые в октябре 2023 года устроили драку в кафе "Каттакурган" на улице Достоевского, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

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