В Петербурге в колонию отправили участников жестокой мигрантской драки

В колонию по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга отправятся мигранты, которые в октябре 2023 года устроили драку в кафе "Каттакурган" на улице Достоевского, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
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