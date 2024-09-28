«Проснулась, а дело сделано»: турчанка обвинила россиянина в секс-домогательствах в метро

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Maja
Сколько раз говорить сами следите за своими пуганными мусульманками. Что их в метро спать отправляете?!)) Что на людей туристов бросаться, если у самих дурь в головах да законы писаны вкривь да вкось?  Дикари продажные. Все на политику спихивают, лишь бы плюшки поиметь. Турки самые неуважаемые народишко среди мусульман . И не надо этих вороватых сравнивать с мусульманами арабами!.  Это в корне не верно! Арабы их терпеть не могут на ментальном уровне.
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