«Проснулась, а дело сделано»: турчанка обвинила россиянина в секс-домогательствах в метро

Майя Maja

Сколько раз говорить сами следите за своими пуганными мусульманками. Что их в метро спать отправляете?!)) Что на людей туристов бросаться, если у самих дурь в головах да законы писаны вкривь да вкось? Дикари продажные. Все на политику спихивают, лишь бы плюшки поиметь. Турки самые неуважаемые народишко среди мусульман . И не надо этих вороватых сравнивать с мусульманами арабами!. Это в корне не верно! Арабы их терпеть не могут на ментальном уровне.