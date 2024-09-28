Тюрьмой закончилась для супругов из Питера поездка в стамбульском метро: муж обвинен в секс-домогательстве к одной из пассажирок.
«Проснулась, а дело сделано»: турчанка обвинила россиянина в секс-домогательствах в метро
Комментарии
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Майя Maja
Сколько раз говорить сами следите за своими пуганными мусульманками. Что их в метро спать отправляете?!)) Что на людей туристов бросаться, если у самих дурь в головах да законы писаны вкривь да вкось? Дикари продажные. Все на политику спихивают, лишь бы плюшки поиметь. Турки самые неуважаемые народишко среди мусульман . И не надо этих вороватых сравнивать с мусульманами арабами!. Это в корне не верно! Арабы их терпеть не могут на ментальном уровне.
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