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Нижегородская правда

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Жители Кстова опасаются, что места отдыха не благоустроят до зимы

Жители Кстова опасаются, что места отдыха не благоустроят до зимы

Благоустройство в Кстовском районе обернулось скандалом. Подрядчик получил контракты на десятки миллионов рублей, обязуясь привести в порядок летом четыре общественных пространства – от пешеходной зоны до бульвара.

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