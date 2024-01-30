Шойгу поставил новые задачи оборонным предприятиям Екатеринбурга

В 2024 году оборонные предприятия Екатеринбурга — Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗИК) и ОКБ «Новатор» — должны активнее работать над производством двигателей и пусковых установок, чтобы нарастить объем производства.
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