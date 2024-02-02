Путин: российские «панцири» раскупают за рубежом как горячие пирожки

Российские боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» на мировом рынке раскупают как горячие пирожки. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, отметив, что РФ за 2023 год продала вооружения на миллиарды долларов.
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