У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк родился третий ребенок

В звездной семье Лизы Моряк и Сарика Андреасяна родился малыш. Для актрисы ребенок стал третьим, а для режиссера — пятым.
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