Актер Басилашвили: новый фильм "Мастер и Маргарита" не имеет отношения к Булгакову

Народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в мини-сериале Владимира Бортко "Мастер и Маргарита", заявил в беседе с изданием "Абзац", что не смотрел и не будет смотреть новую экранизацию романа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии