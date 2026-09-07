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Песков объявил о главных темах новых переговоров Путина и Пашиняна в Москве

Песков объявил о главных темах новых переговоров Путина и Пашиняна в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву с визитом. Президент России Владимир Путин пригласил его для продолжения переговоров по ключевым вопросам двусторонних отношений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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