Песков объявил о главных темах новых переговоров Путина и Пашиняна в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву с визитом. Президент России Владимир Путин пригласил его для продолжения переговоров по ключевым вопросам двусторонних отношений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.