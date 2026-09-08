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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рикки Рубио о мотивации продолжать карьеру: «Хочу, чтобы «Ховентуд» вернулся туда, где должен быть»

Рикки Рубио рассказал, почему решил продолжить карьеру и отыграть еще один сезон в « Ховентуде ». «Я вернулся сюда не только ради баскетбола, но и для того, чтобы оставить свой след в городе и клубе.

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