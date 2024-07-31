Губернатор Ростовской области отреагировал на указ президента: выплата в регионе будет увеличена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поручил с 1 августа увеличить вдвое федеральные выплаты для граждан, которые заключили с Минобороны контракт о военной службе на 1 год и более.
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