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Чем так опасны дезодоранты: все мифы и правда о косметике, которой мы пользуемся каждый день

Чем так опасны дезодоранты: все мифы и правда о косметике, которой мы пользуемся каждый день

Вы наверняка уже не в первый раз слышите о вреде дезодорантов. Но отказаться от их использования не так то просто, особенно в период жаркого лета, когда тело потеет гораздо сильнее обычного… Давайте же выясним, действительно ли эти косметические средства несут вред для здоровья человека, и какое средство для защиты выбрать, чтобы этот вред минимизировать? Для начала определим, в чем состоит разница между дезодорантом и антиперспирантом, ведь большинство потребителей до сих пор путают эти два понятия.

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