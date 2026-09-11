Певец Иракли рассказал о поиске любимой женщины

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) рассказал о поиске любимой женщины. Как сообщает «Пятый канал», артист признался, что ищет избранницу, которая подарит ему дочь.
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