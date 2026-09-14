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Газета.ру

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Шествие молодежи мира объединило 10 тыс. представителей разных стран на МФМ

Шествие молодежи мира объединило 10 тыс. представителей разных стран на МФМ

Одним из масштабных событий Международного фестиваля молодежи стало Шествие молодежи мира. Об этом сообщили в пресс-службе «Таврида.

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