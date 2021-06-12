Россия не сумела избежать разгрома от Бельгии на ЧЕ в Петербурге

После жутких событий в Копенгагене, где игрок сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле без сознания и все закончилось реанимационными мероприятиями, матч между командами той же группы В — Россией и Бельгией — кажется, отошел на второй план.
После жутких событий в Копенгагене, где игрок сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле без сознания и все закончилось реанимационными мероприятиями, матч между командами той же группы В — Россией и Бельгией — кажется, отошел на второй план.
Свежие комментарии