Сайт Рецептов

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    к сожалению на всю страну коров не хватит, а пальмы полноПальмовый рай: хо...
  • Елена Еленова
    Спасибо!  Рецепт понравился. Хочу приготовить такой торт.Бабушкин шоколадн...

Такого торта ещё не было! Невероятный Яблочный Торт

Такого торта ещё не было! Невероятный Яблочный Торт

Всем привет! Это рецепт супер вкусного и совсем необычного торта, который не встретите нигде! Он очень нежный, пропитанный, с легкими невесомыми бисквитными коржами, прослойкой из ароматного яблочного пюре и великолепным таким же воздушным кремом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх