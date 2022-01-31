Такого торта ещё не было! Невероятный Яблочный Торт

Всем привет! Это рецепт супер вкусного и совсем необычного торта, который не встретите нигде! Он очень нежный, пропитанный, с легкими невесомыми бисквитными коржами, прослойкой из ароматного яблочного пюре и великолепным таким же воздушным кремом.