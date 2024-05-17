В нижегшородской области 79 минут общения с полицейским предотвратили трагедию

В начале мая 2024 года в дежурную часть ГУ МВД России по Нижегородской области позвонила 24-летняя девушка и высказала намерение уйти из жизни.
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