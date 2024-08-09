В Барнауле завершается приемка школ и детсадов к новому учебному году

Всего из бюджета Барнаула на подготовку образовательных учреждений выделили более 180 млн рублей В Барнауле завершается приемка образовательных учреждений к новому учебному году, которая стартовала в этом году 22 июля.
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