Скидки на китайский Новый год: когда будет дискаунт на Алиэкспресс в 2025 году Евгения КомароваВ 2025 году китайский Новый год празднуется с 29 января, и пользователи уже интересуются, когда будут скидки на Алиэкспресс (и будут ли), приуроченные к этому событию.