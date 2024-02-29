Первый в этом году пожар в Астраханском заповеднике выжег 850 га земли

Сутки потребовалось сотрудникам заповедника, чтобы остановить стихию. Два дня назад из Астраханского биосферного заповедника пришло тревожное сообщение: на Трехизбинском участке в районе Тишковского канала (протока Белужья) вспыхнул огонь.