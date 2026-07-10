Перед судом предстанут двое молодых людей, обвиняемых в диверсии на железнодорожном транспорте в Тюменской области

Следственными органами Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 18-летнего жителей Тюменской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.
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