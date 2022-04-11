В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату или пенсию в Сбере

В мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+) появился новый раздел "Поступления". В нём клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты Сбера, могут увидеть историю поступлений, заказать справки или выписки об их размере, получить расчётный лист от работодателя, оформить запросы в государственные органы для перечисления пенсии, а также ознакомиться с доступными им бонусами и скидками на продукты банка и экосистемы Сбера (СберПрайм, Страховые продукты, СберМобайл и др), сообщает пресс-служба Сбера.