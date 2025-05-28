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Ширл о выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе»: «Еще больше гордишься, что был причастен к истории клуба и добился с ним больших побед»

«Поражает масштаб выставки — это отличная возможность увидеть историю клуба от самого его основания. Когда видишь это, еще больше гордишься тем, что был причастен к истории клуба, играл за него несколько лет и добился с ним больших побед.

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