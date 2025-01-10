Лидер ЛДПР Слуцкий: Трамп "указал на место" Зеленскому и фон дер Ляйен

Лидер фракции ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал факт того, что избранный президент США Дональд Трамп не пригласил на свою инаугурацию лидера киевского режима Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.