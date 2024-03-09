Подросток-"абу-бандит" изуродовал молодую маму. Суд признал невиновным. Нижегородцы вскипели

ninikooo Митусова

Всем нижегородцам нужно стать « партизанами» на каждом столбу развесить фото, и домашний адрес этой ( этого судью), вычислить адрес этого недоноска, который избил молодую маму и ударил ногой беременную женщину, и просто сжечь дотла их жилище? Чтобы он со своим кишлаком убрался домой. Власти сами призывают нас к самосуду- у них желания защищать этих тварей, если бы пнули эту суку- судью вой поднялся бы до небес и он уже был бы в колонии для малолеток. Скольких эти твари еще должны убить и покалечить , чтобы « правосудие очнулось от летаргического сна?!