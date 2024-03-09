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Подросток-"абу-бандит" изуродовал молодую маму. Суд признал невиновным. Нижегородцы вскипели

Подросток-"абу-бандит" изуродовал молодую маму. Суд признал невиновным. Нижегородцы вскипели

Невероятный пример гуманизма проявил Автозаводский суд в Нижнем Новгороде, признав невиновным подростка, который избил молодую маму, сломал ей нос и спровоцировал массовую драку.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Всем нижегородцам нужно стать « партизанами» на каждом столбу развесить фото, и домашний адрес этой ( этого судью), вычислить адрес этого недоноска, который избил молодую маму и ударил ногой беременную женщину, и просто сжечь дотла их жилище? Чтобы он со своим кишлаком убрался домой. Власти сами призывают нас к самосуду- у них желания защищать этих тварей, если бы пнули эту суку- судью вой поднялся бы до небес и он уже был бы в колонии для малолеток. Скольких эти твари еще должны убить и покалечить , чтобы « правосудие очнулось от летаргического сна?!
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15 мин.
Сергей Б
Я думаю в суде оглашались сведения о подростке Аби, и его национальность и даже место жительства. У кого есть данные к допуску к этим сведениям- опубликуйте их на этом сайте. Я думаю, будет кому ответу прислать. Говорят, &quot; Русская община&quot; &quot;работает&quot;.
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5 мин.
СБ
Сергей Б
И следственный комитет должен дать ответ как отморозки избегают наказания, избивая русских беременных женщин
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3 мин.

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