Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как курортный роман закончился для россиянки тюрьмой. Таиланд, нигериец, любовь

Как курортный роман закончился для россиянки тюрьмой. Таиланд, нигериец, любовь

Россиянка Дапирка, отсидевшая 10 лет во Вьетнаме, готовит прошение о помилованииМария ДапиркаМарию Дапирку/VK Нигерийский наркобарон, выдававший себя за футболиста, заводил романы с молодыми женщинами — звал замуж и катал по разным странам.

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ВА
Владимир Акулов
Никогда  не  берите  чужие  вежи  для  перевозки.
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