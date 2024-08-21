Как курортный роман закончился для россиянки тюрьмой. Таиланд, нигериец, любовь

Россиянка Дапирка, отсидевшая 10 лет во Вьетнаме, готовит прошение о помилованииМария ДапиркаМарию Дапирку/VK Нигерийский наркобарон, выдававший себя за футболиста, заводил романы с молодыми женщинами — звал замуж и катал по разным странам.
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