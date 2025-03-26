Синоптики предупредили, что дачникам будет сложно после аномально теплой зимы: каким будет лето Ольга БезродняяЗима 2024-2025 года была аномально теплой, и такие изменения в климате могут существенно повлиять на дальнейшее развитие погоды и, конечно, на садоводов и дачников.