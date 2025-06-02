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Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 2026 года

Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 2026 года

Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому срок службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в качестве федерального государственного гражданского служащего будет продлён до 8 июля 2026 года.

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