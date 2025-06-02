Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 2026 года

Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому срок службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в качестве федерального государственного гражданского служащего будет продлён до 8 июля 2026 года.
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