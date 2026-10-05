Крымские микробиологические препараты адаптируют к почвам Китая

Заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Республики Крым, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Диодович в эфире«Радио Крым» рассказала о методах адаптации крымских микробиологических препаратов к почвам Китая и о совместных научных планах на следующий год.