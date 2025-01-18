Президент Азербайджана Ильхам Алиев, критикуя Россию, затеял, возможно, самую важную игру в своей политической карьере.
Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Вообще-то, какое-то странное объяснение хамству Алиева. Ну, предположим, Алиев решил воспользоваться ситуацией и занять место России в поставках газа. А почему это нельзя сделать без демонстративного хамства? Более того, хамское поведение только усложнит реализацию этого проекта. Нет, дело тут не в газе! Все гораздо проще. Просто, это была роль Алиева во всей этой дешевой провокации: поднять шум, создать негативный образ России и т.д. Ничего нового. Все это разыгрывалось уже не один раз.
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6 час.
Алексей Сафронов
... причём тут "чиновники", если внешняя политика России осуществляется ВВП?
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6 час.
Алексей Сафронов
Да, "команду", в отличии от Сталина, к сожалению наш президент отдать неспособен.
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6 час.
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