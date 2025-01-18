Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России

ИК

Иосиф Калинин

Вообще-то, какое-то странное объяснение хамству Алиева. Ну, предположим, Алиев решил воспользоваться ситуацией и занять место России в поставках газа. А почему это нельзя сделать без демонстративного хамства? Более того, хамское поведение только усложнит реализацию этого проекта. Нет, дело тут не в газе! Все гораздо проще. Просто, это была роль Алиева во всей этой дешевой провокации: поднять шум, создать негативный образ России и т.д. Ничего нового. Все это разыгрывалось уже не один раз.