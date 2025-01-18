СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Татьяна Кибишева
    👍👍👍Калининграду угро...
  • Алексей Сафронов
    Да, "команду", в отличии от Сталина, к сожалению наш президент отдать неспособен.Алиев нажал на га...
  • Алексей Сафронов
    ... причём тут "чиновники", если внешняя политика России осуществляется ВВП?Алиев нажал на га...

Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России

Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, критикуя Россию, затеял, возможно, самую важную игру в своей политической карьере.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Вообще-то, какое-то странное объяснение хамству Алиева. Ну, предположим, Алиев решил воспользоваться ситуацией и занять место России в поставках газа.  А почему это нельзя сделать без демонстративного хамства? Более того, хамское поведение только усложнит реализацию этого проекта. Нет, дело тут не в газе! Все гораздо проще. Просто, это была роль Алиева во всей этой дешевой провокации: поднять шум, создать негативный образ России и т.д. Ничего нового. Все это разыгрывалось уже не один раз.
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6 час.
Алексей Сафронов
... причём тут &quot;чиновники&quot;, если внешняя политика России осуществляется ВВП?
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6 час.
Алексей Сафронов
Да, &quot;команду&quot;, в отличии от Сталина, к сожалению наш президент отдать неспособен.
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6 час.

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